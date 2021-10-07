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Судебная реформа: после отбора кандидатов в ВРП Украина ожидает финансовая поддержка со стороны международного сообщества

Киев  •  УНН

 • 13157 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Офисе Президента Украины состоялась рабочая встреча по имплементации судебной реформы. Обсудили вопрос возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВРП). Об этом сообщают в ОП, пишет УНН.

Детали

Глава Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергей Ионушас подчеркнул, что важным вопросом остается отбор кандидатов в состав этике совета.

Богдан Монич надеется, что в конце октября Совет судей проведет собеседования с кандидатами.

Первый секретарь по политическим вопросам Посольства Великобритании в Украине Джеймс Род-Мур призвал продолжить процесс формирования этике совета и отбор кандидатов в состав Высшей квалификационной комиссии судей.

Цитата

“Только процесс отбора и голосования начнется, ожидается очень существенная финансовая, моральная и политическая поддержка со стороны международного сообщества”, — отметил Джеймс Род-Мур.

Участники встречи подтвердили важность проведения регулярных консультаций по состоянию реализации судебной реформы.

Напомним

В Офисе Президента состоялась рабочая встреча с участием послов стран “Большой семерки” (G7) по состоянию имплементации судебной реформы в Украине.

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