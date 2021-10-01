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В ОП відбулася зустріч G7: Україну закликали прискорити імплементацію судової реформи

В ОП відбулася зустріч G7: Україну закликали прискорити імплементацію судової реформи

Київ • УНН

 • 31030 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн “Великої сімки” (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні. Про це йдеться на сайті президента, пише УНН.

Деталі

Андрій Єрмак вважає, що такі зустрічі — як за участю послів країн G7, так і на технічному рівні — мають стати регулярними. Зазначають, що до списку кандидатів до етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори з бездоганною репутацією та професійним досвідом. При цьому темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям влади України.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що процес проведення судової реформи має прискоритися, оскільки його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.

Цитата

“Закон, про який ми сьогодні говоримо, готувався тривалий час, тому ми зараз упевнені, що він має бути виконаний, а не змінюватися. Він є важливим, зокрема, для євроатлантичних амбіцій України, євроінтеграції, хорошої співпраці зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом”, — зауважила вона.

Доповнення

Зі свого боку голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що цей орган попри висловлені ним застереження продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.

“Ми будемо виконувати закон, незалежно від того, чи будуть вноситися в нього якісь зміни. Ми сподіваємося, що до кінця жовтня зможемо обрати своїх кандидатів до Етичної ради”, — зазначив Богдан Моніч.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська наголосила, що судова система хоче змін, але вона не повинна втратити суб’єктність, а держава не може існувати без судової влади.

Нагадаємо

Посли країн “Групи семи” (G7) висловили занепокоєння щодо процесу судової реформи в Україні. Зокрема, занепокоєння адресовані в бік реформи Вищої ради правосуддя та Конституційного суду

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