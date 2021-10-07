Судова реформа: після відбору кандидатів до ВРП Україну очікує фінансова підтримка з боку міжнародної спільноти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Офісі Президента України відбулася робоча зустріч щодо імплементації судової реформи. Обговорили питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Про це повідомляють в ОП, пише УНН.

Деталі

Очільник Комісії з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас наголосив, що важливим питанням залишається відбір кандидатів до складу Етичної ради.

Богдан Моніч сподівається, що наприкінці жовтня Рада суддів проведе співбесіди з кандидатами.

Перший секретар з політичних питань Посольства Великої Британії в Україні Джеймс Род-Мур закликав продовжити процес формування Етичної ради та відбір кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Цитата

“Щойно процес відбору та голосування розпочнеться, очікується дуже суттєва фінансова, моральна та політична підтримка з боку міжнародної спільноти”, — зауважив Джеймс Род-Мур.

Учасники зустрічі підтвердили важливість проведення регулярних консультацій щодо стану реалізації судової реформи.

Нагадаємо

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн “Великої сімки” (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.

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