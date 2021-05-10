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Судно с российским и китайским оружием, перехваченное США, направлялось в Йемен

Судно с российским и китайским оружием, перехваченное США, направлялось в Йемен

Киев  •  УНН

 • 20565 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Судно "Монтерей", перехваченное кораблями США в Аравийском море, без признаков государственной принадлежности, в котором были спрятаны вооружения российского и китайского производства, предположительно направлялось в Йемен. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР News.

Детали

Представитель Министерства обороны США сообщил изданию, что согласно расследованию ВМС, судно прибыло из Ирана, хотя ООН в 2015 году ввела запрет на поставки оружия хуситам (военизированная группировка, действующая на территории Йемена- ред.). Иран не прокомментировал ситуацию. Ранее Тегеран отрицал причастность в поставке оружия хуситам.
Судно с незаконными боеприпасами зафиксировал 5-й флот ВМС США. 

Цитата:

“После того, как весь незаконный груз был извлечен, судно было оценено на предмет мореходности. После допроса экипаж корабля был обеспечен едой и водой, после - его отпустили”, - отмечалось в заявлении 5-го флота.

Исследователь Тим Мичетти, изучающий незаконную торговлю оружием, назвал эту поставку одной из самых крупных по количеству незаконно поставляемого оружия.

Ранее

Во время перехвата судна “Монтерей” в Аравийском море, военными силами США было обнаружено десятки современных российских установок противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских автоматов “тип 56” (что является одним из китайских вариантов автоматов Калашникова), сотни пулеметов Калашникова ПКМ, а также снайперские винтовки и гранатометы.

Контекст

Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу Йемена Сану. В марте 2015 года Саудовская Аравия вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами вступила в войну с международно признанным правительством Йемена. В свою очередь Иран выступил в поддержку хуситов.

В результате войны погибло около 130 тысяч человек, в том числе более 13 тысяч мирных жителей в результате атак.

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