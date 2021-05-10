Судно з російською та китайською зброєю, перехоплене США, прямувало в Ємен

Деталі

Представник Міністерства оборони США повідомило виданню, що згідно розслідування ВМС, судно прибуло з Ірану, хоча ООН в 2015 році ввела заборону на поставки зброї хуситам (воєнізоване угрупування, що діє на території Ємена- ред.). Іран не прокоментував ситуацію. Раніше Тегеран заперечував причетність до постачання зброї хуситам.

Судно з незаконними боєприпасами зафіксував 5-й флот ВМС США.

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"Після того, як весь незаконний вантаж був витягнутий, судно було оцінено на предмет мореплавства. Після допиту екіпаж корабля був забезпечений їжею і водою, після - його відпустили", - зазначалося в заяві 5-го флоту.

Дослідник Тім Мічетті, що вивчає незаконну торгівлю зброєю, назвав цю поставку однією з найбільших за кількістю зброї.

Раніше

Під час перехоплення судна "Монтерей" в Аравійському морі, військовими силами США було виявлено десятки сучасних російських установок протитанкових керованих ракет, тисячі китайських автоматів "тип 56" (що є одним з китайських варіантів автоматів Калашникова), сотні кулеметів Калашникова ПКМ, а також снайперські гвинтівки і гранатомети.

Контекст

Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю Ємену Сану. У березні 2015 року Саудівська Аравія разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами вступила у війну з міжнародно визнаним урядом Ємену. У свою чергу Іран виступив на підтримку хуситів.

В результаті війни загинуло близько 130 тисяч осіб, в тому числі понад 13 тисяч мирних жителів в результаті атак.