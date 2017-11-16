Суд завтра продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжит 17 ноября рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Как передает корреспондент УНН, такое решение сегодня объявила судья Светлана Шапутько.
"В судебном заседании объявлен перерыв до 9.00 17 ноября", - сказала судья.
Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании суд исследовал видеозаписи допросов в Генпрокуратуре народного депутата Андрея Сенченко и бывшего народного депутата Геннадия Москаля. Завтра планируется исследование видеозаписи допроса действующего вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.
Стоит отметить, что сегодня на заседании судом были исследованы видеозапись допросов в Генпрокуратуре действующего мэра Киева Виталия Кличко и нардепа Андрея Сенченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители были готовы начать расстрел Майдана 14 февраля 2014
Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.