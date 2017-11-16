Суд завтра продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ по делу Майдана

"В судебном заседании объявлен перерыв до 9.00 17 ноября", - сказала судья.

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании суд исследовал видеозаписи допросов в Генпрокуратуре народного депутата Андрея Сенченко и бывшего народного депутата Геннадия Москаля. Завтра планируется исследование видеозаписи допроса действующего вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

Стоит отметить, что сегодня на заседании судом были исследованы видеозапись допросов в Генпрокуратуре действующего мэра Киева Виталия Кличко и нардепа Андрея Сенченко.

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Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.