Суд оставил под стражей экс-беркутовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших сотрудников подразделения особого назначения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Об этом журналист УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
“По результатам апелляционного рассмотрения решение Святошинского районного суда города Киева от 16 июля 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Напомним, четырем обвиняемым Святошинский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.
Как сообщал УНН, Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, выпустил одного из обвиняемых под круглосуточный домашний арест.