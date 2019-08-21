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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 55812 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74586 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124423 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134779 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124542 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127212 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129537 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153074 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151061 просмотра

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Суд оставил под стражей экс-беркутовцев

Суд оставил под стражей экс-беркутовцев

Киев  •  УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших сотрудников подразделения особого назначения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Об этом журналист УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

“По результатам апелляционного рассмотрения решение Святошинского районного суда города Киева от 16 июля 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

Напомним, четырем обвиняемым Святошинский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, выпустил одного из обвиняемых под круглосуточный домашний арест.

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