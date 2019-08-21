Суд залишив під вартою ексберкутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою чотирьох колишніх працівників підрозділу особливого призначення “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Про це журналіст УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 16 липня 2019 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чотирьом обвинуваченим Святошинський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.
Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, випустив одного з обвинувачених під цілодобовий домашній арешт.