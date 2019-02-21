Суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма

"По результатам рассмотрения ходатайства, последнему продлено меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2019", - говорится в сообщении.

Сегодня, 21 февраля 2019 года, в Голосеевском районном суде Киева состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры Автономной Республики Крым о продлении меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым.

Напомним, киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука.



