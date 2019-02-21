Суд залишив під вартою екс-главу Апеляційного суду Криму

"За результатами розгляду клопотання, останньому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 21 лютого 2019 року, в Голосіївському районному суді м. Києва відбувся розгляд клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про продовження запобіжного заходу колишньому голові Апеляційного суду АР Крим.

Нагадаємо, київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука.



