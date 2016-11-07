Суд арестовал сотрудника СБУ за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Суд Киева арестовал старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Полтавской области, которого правоохранители задержали за взяточничество 3 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога 110240 гривен для старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который задержан на получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США.
Военной прокуратурой милиционеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
Напомним, сотрудника СБУ в Полтавской области задержали за взяточничество.