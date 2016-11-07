Суд заарештував співробітника СБУ за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суд міста Києва заарештував старшого оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Полтавській області, якого правоохоронці затримали за хабарництво 3 листопада. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з внесенням застави 110240 тисяч гривень для старшого оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який затриманий на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США.
Військовою прокуратурою правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням ).
Нагадаємо, співробітника СБУ на Полтавщині затримали за хабарництво.