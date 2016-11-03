Суд арестовал полицейского, который в Киеве "погорел" на взятке

Дарницкий районный суд города Киева арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога 58 000 гривен следователя Святошинского Управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве, который получил неправомерную выгоду 500 долларов за непривлечение к уголовной ответственности двух человек за кражу имущества в одном из столичных супермаркетов.

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении лейтенанту полиции по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Сейчас решается вопрос об отстранении указанного лица от должности и наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, следователя Святошинского Управления полиции задержали в Киеве во время получения 500 долларов взятки.