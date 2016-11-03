Суд заарештував поліцейського, який у Києві “погорів” на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Суд заарештував поліцейського, який у Києві одержав неправомірну вигоду у сумі 500 доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Дарницький районний суд міста Києва заарештував на два місяці з альтернативою внесення застави 58 тисяч гривень слідчого Святошинського Управління поліції головного управління Нацполіції в місті Києві, який одержав неправомірну вигоду 500 доларів за не притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб за крадіжку майна в одному зі столичних супермаркетів.
Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України повідомлено про підозру лейтенанту поліції за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
Наразі вирішується питання щодо відсторонено вказаної особи з посади та накладення арешту на вилучене майно.
Нагадаємо, слідчого Святошинського Управління поліції затримали у Києві під час одержання 500 доларів хабара.