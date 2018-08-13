Суд арестовал молодчиков, которые изнасиловали 16-летнюю девушку в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Молодых людей, которые изнасиловали несовершеннолетнюю в г. Бровары, взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Установлено, что в августе текущего года двое парней вместе со своей знакомой находились в одной из квартир в г. Бровары, где по предварительному сговору решили изнасиловать девушку.
Так, злоумышленники преодолевая сопротивление несовершеннолетней потерпевшей, применяя к ней насилие, удовлетворили свою половую страсть естественным способом.
В дальнейшем, 16-летняя потерпевшая самостоятельно покинула квартиру и обратилась в Броварскую ЦРБ.
При процессуальном руководстве Броварской местной прокуратуры 27-летним парням сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней группой лиц) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 9 августа полиция задержала подозреваемых в групповом изнасиловании несовершеннолетней.