Суд заарештував молодиків, які зґвалтували 16-річну дівчину у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Молодиків, які зґвалтували неповнолітню у м. Бровари, взято під варту без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що в серпні поточного року двоє хлопців разом зі своєю знайомою перебували в одній із квартир у м. Бровари, де за попередньою змовою вирішили зґвалтувати дівчину.
Так, зловмисники долаючи опір неповнолітньої потерпілої, застосовуючи до неї насильство, задовольнили свою статеву пристрасть природним способом.
У подальшому, 16-річна потерпіла самостійно залишила квартиру та звернулася до Броварської ЦРЛ.
За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури 27-річним хлопцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої групою осіб) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 9 серпня поліція затримала підозрюваних у груповому зґвалтуванні неповнолітньої.