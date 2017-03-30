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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74507 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 18:02 • 168560 просмотра

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11 марта, 14:39 • 123853 просмотра

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Суд признал виновным депутата Бородянского сельсовета в выдаче земли родственникам

Суд признал виновным депутата Бородянского сельсовета в выдаче земли родственникам

Киев  •  УНН

 • 8979 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бородянский районный суд Киевской области признал виновным в совершении административных правонарушений депутата Бородянского поселкового совета седьмого созыва Алексея Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

"Бородянский районный суд Киевской области 17 марта 2017 года привлек к административной ответственности депутата Бородянского поселкового совета седьмого созыва: решение принято на основании протоколов, составленных Национальным агентством по предупреждению коррупции", - говорится в сообщении.

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Согласно решению суда, депутата признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1,2 ст. 172-7 "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен штраф.

"Должностное лицо местного самоуправления, депутат Бородянского поселкового совета, осознавая имеющуюся противоречие между частными интересами и его служебными полномочиями, не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов", - отметили в НАПК.

Кроме того А.Матвиенко не сообщил сессию Бородянского совета о наличии реального конфликта интересов и сознательно голосовал за принятие решения о предоставлении своему близкому лицу разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства в Бородянке.

"Это повлияло на объективность и беспристрастность принятия решения", - добавили в Нацагентстве.

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