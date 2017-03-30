Суд признал виновным депутата Бородянского сельсовета в выдаче земли родственникам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Бородянский районный суд Киевской области признал виновным в совершении административных правонарушений депутата Бородянского поселкового совета седьмого созыва Алексея Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
"Бородянский районный суд Киевской области 17 марта 2017 года привлек к административной ответственности депутата Бородянского поселкового совета седьмого созыва: решение принято на основании протоколов, составленных Национальным агентством по предупреждению коррупции", - говорится в сообщении.
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Согласно решению суда, депутата признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1,2 ст. 172-7 "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложен штраф.
"Должностное лицо местного самоуправления, депутат Бородянского поселкового совета, осознавая имеющуюся противоречие между частными интересами и его служебными полномочиями, не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов", - отметили в НАПК.
Кроме того А.Матвиенко не сообщил сессию Бородянского совета о наличии реального конфликта интересов и сознательно голосовал за принятие решения о предоставлении своему близкому лицу разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства в Бородянке.
"Это повлияло на объективность и беспристрастность принятия решения", - добавили в Нацагентстве.