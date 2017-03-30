Суд визнав винним депутата Бородянської сільради у видачі землі родичам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Бородянський районний суд Київської області визнав винним у вчиненні адміністративних правопорушень депутата Бородянської селищної ради сьомого скликання Олексія Матвієнка. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.
“Бородянський районний суд Київської області 17 березня 2017 року притягнув до адміністративної відповідальності депутата Бородянської селищної ради сьомого скликання: рішення прийнято на підставі протоколів, складених Національним агентством з питань запобігання корупції”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ завершила розслідування незаконної передачі 65 га землі екс-заступником голови КМДА
Відповідно до рішення суду, депутата визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 172-7 “Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів” Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено штраф.
“Посадова особа місцевого самоврядування, депутат Бородянської селищної ради, усвідомлюючи наявну суперечність між приватними інтересами та його службовими повноваженнями, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів”, — зазначили у НАЗК.
Крім того О.Матвієнко не повідомив сесію Бородянської ради про наявність реального конфлікту інтересів та свідомо голосував за прийняття рішення про надання своїй близькій особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у Бородянці.
“Це вплинуло на об’єктивність та неупередженість прийняття рішення”, — додали у Нацагентстві.