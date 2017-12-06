Суд решил вернуть Мартыненко загранпаспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты и отменил дополнительное обязательство для бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко о сдаче паспортов для выезда за границу. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты Мартыненко", - сказали в САП и уточнили, что после предъявления соответствующего постановления суда, Мартыненко должны вернуть загранпаспорта.
То есть, Мартыненко сможет теперь выезжать за границу.
В САП добавили, что все же подозреваемый экс-нардеп еще имеет определенные обязательства, а именно появляться у детектива, прокурора, судьи по первому вызову, а также не общаться с другими подозреваемыми в уголовном производстве.
Как сообщал УНН, 12 октября суд вернул Мартыненко внутренний украинский паспорт.
НАБУ сообщил о подозрении Мартыненко в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.
Как сообщал УНН, суд отдал Мартыненко на поруки нардепам и министрам.