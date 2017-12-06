Суд вирішив повернути Мартиненку закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту та скасував додатковий обов’язок для колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка про здачу паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“Суд задовольнив клопотання захисту Мартиненка”, — сказали у САП і уточнили, що після пред’явлення відповідної ухвали суду, Мартиненку мають повернути закордонні паспорти.
Тобто, Мартиненко зможе тепер виїжджати за кордон.
У САП додали, що все ж таки підозрюваний екс-нардеп ще має певні обов’язки, а саме з’являтися до детектива, прокурора, судді за першим викликом, а також не має спілкуватися з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Як повідомляв УНН, 12 жовтня суд повернув Мартиненку внутрішній український паспорт.
НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.
Як повідомляв УНН, суд віддав Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.