Суд оправдал бывшего боевика

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74559 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124418 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134775 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124539 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129535 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153073 просмотра

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Программой "Тебя ждут дома" воспользовался бывший участник незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook, передает УНН.

"По программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" суд освободил от уголовной ответственности одного участника незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Спецслужбой установлено, что житель Новоазовска в октябре 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Там он в составе так называемого пограничного контроля осуществлял пропуск граждан, автотранспорта и грузов через пропускной пункт боевиков на временно неподконтрольном украинской власти участке государственной границы.

В 2017 году, осознав ошибочность своего выбора, мужчина выехал на территорию РФ. От знакомых он узнал о программе "Тебя ждут дома" и обратился к украинской спецслужбе.

Проведенная проверка подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Решением Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области бывший участник незаконных вооруженных формирований освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области бывший боевик после пяти лет укрывания решил признаться в противозаконной деятельности.

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