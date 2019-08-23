Суд оправдал бывшего боевика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Программой "Тебя ждут дома" воспользовался бывший участник незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"По программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" суд освободил от уголовной ответственности одного участника незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Спецслужбой установлено, что житель Новоазовска в октябре 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Там он в составе так называемого пограничного контроля осуществлял пропуск граждан, автотранспорта и грузов через пропускной пункт боевиков на временно неподконтрольном украинской власти участке государственной границы.
В 2017 году, осознав ошибочность своего выбора, мужчина выехал на территорию РФ. От знакомых он узнал о программе "Тебя ждут дома" и обратился к украинской спецслужбе.
Проведенная проверка подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.
Решением Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области бывший участник незаконных вооруженных формирований освобожден от уголовной ответственности.
Напомним, в Бахмуте Донецкой области бывший боевик после пяти лет укрывания решил признаться в противозаконной деятельности.