Суд виправдав колишнього бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Програмою "На тебе чекають вдома" скористався колишній учасник незаконних збройних формувань. Про це повідомляється на офіційній сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook, передає УНН.
"За програмою Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" суд звільнив від кримінальної відповідальності ще одного учасника незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.
Спецслужбою встановлено, що житель Новоазовська у жовтні 2014 року приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він у складі так званого прикордонного контролю здійснював пропуск громадян, автотранспорту та вантажів через пропускний пункт бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі ділянці державного кордону.
У 2017 році, усвідомивши хибність свого вибору, чоловік виїхав на територію РФ. Від знайомих він дізнався про програму "На тебе чекають вдома" та звернувся до української спецслужби.
Проведена перевірка підтвердила, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області колишнього учасника незаконних збройних формувань звільнено від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області колишній бойовик після п’яти років переховувань вирішив зізнатися в протизаконній діяльності.