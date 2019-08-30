Суд оправдал ексберкутивця по делу о пытках майдановцев на колоннаде

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 17535 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114783 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125566 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122419 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126615 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151713 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150857 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140750 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197511 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Суд оправдал ексберкутивця по делу о пытках майдановцев на колоннаде

Суд оправдал ексберкутивця по делу о пытках майдановцев на колоннаде

Киев  •  УНН

 • 14756 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева оправдал ексберкутивця Андрея Хандрикина по обвинению в пытках участников Майдана на колоннаде стадиона “Динамо” в январе 2014 года, передает корреспондент УНН.

“Суд не может признать доказанным вне разумного сомнения, что именно лично Хандрыкиным учинявся алгоритм действий отраженных в сформулированном к нему обвинены... Андрея Александровича признать невиновным в предъявленном обвинении по ч.2 ст. 127 УК в редакции Закона Украины 5.11.2009 № 1707 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной нетерпимости и оправдать в связи с не доказанностью совершения им уголовного преступления в котором его обвиняют”, — зачитала судья.

Напомним, Киевский апелляционный суд в понедельник, 19 августа, перенес рассмотрение апелляции на решение об оставлении под стражей сотрудников спецподразделения милиции “Беркут”, обвиняемых в расстреле 49 человек человек во время евромайдан.

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