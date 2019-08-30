Суд оправдал ексберкутивця по делу о пытках майдановцев на колоннаде

“Суд не может признать доказанным вне разумного сомнения, что именно лично Хандрыкиным учинявся алгоритм действий отраженных в сформулированном к нему обвинены... Андрея Александровича признать невиновным в предъявленном обвинении по ч.2 ст. 127 УК в редакции Закона Украины 5.11.2009 № 1707 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной нетерпимости и оправдать в связи с не доказанностью совершения им уголовного преступления в котором его обвиняют”, — зачитала судья.

Напомним, Киевский апелляционный суд в понедельник, 19 августа, перенес рассмотрение апелляции на решение об оставлении под стражей сотрудников спецподразделения милиции “Беркут”, обвиняемых в расстреле 49 человек человек во время евромайдан.