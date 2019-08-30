Суд виправдав ексберкутівця у справі про катування майданівців на колонаді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Дніпровський районний суд Києва виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна за обвинуваченням у катуванні учасників Майдану на колонаді стадіону “Динамо” у січні 2014 року, передає кореспондент УНН.
“Суд не може визнати доведеним поза розумним сумнівом те, що саме особисто Хандрикіним учинявся алгоритм дій відображених у сформульованому щодо нього звинувачені... Андрія Олександровича визнати невинуватим у пред’явленому обвинувачені за ч.2 ст. 127 ККУ в редакції закону України 5.11.2009 № 1707 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочин з мотивів расової, національної, релігійної нетерпимості та виправдати у зв’язку з не доведеністю щодо вчинення ним кримінального правопорушення в якому його обвинувачують”, — зачитала суддя.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд у понеділок, 19 серпня, переніс розгляд апеляції на рішення про залишення під вартою співробітників спецпідрозділу міліції “Беркут”, обвинувачених у розстрілі 49 людей осіб під час Євромайдану.