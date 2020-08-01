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02:32 • 100014 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114367 просмотра

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Суд отправил под арест рецидивиста, который пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев"

Суд отправил под арест рецидивиста, который пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев"

Киев  •  УНН

 • 71713 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Мужчину, который в вагоне поезда "Мариуполь-Киев" напал на пассажирку и пытался ее изнасиловать, арестован на 2 месяца. Об этом УНН сообщили правоохранители.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчину, который в вагоне поезда пытался изнасиловать женщину, взят под стражу сроком на 2 месяца без применения залога. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122 УК Украины и Соломенского районного судом избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный - 1975 года рождения, гражданин Украины, уроженец города Запорожья, проживает в Киеве, ранее судимый по ч.2 ст. 185 в 2008 году.

Как сообщалось ранее в УНН, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.

Отметим, жертва нападения опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).

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