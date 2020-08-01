Суд відправив під арешт рецидивіста, який намагався згвалтувати жінку у поїзді "Маріуполь-Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Чоловіка, який у вагоні потягу "Маріуполь-Київ" напав на пасажирку і намагався її згвалтувати, заарештовано на 2 місяці. Про це УНН повідомили правоохоронці.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №9 чоловіка, який у вагоні потягу намагався зґвалтувати жінку, взято під варту строком на 2 місяці без застосування застави. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122 КК України та Солом'янським районним судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затриманий - 1975 року народження, громадянин України, уродженець міста Запоріжжя, проживає у Києві, раніше судимий за ч.2 ст. 185 у 2008 році.
Як повідомлялося раніше в УНН, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися згвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.
Зазначимо, жертва нападу опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу згвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".
Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).