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Суд отказался установить защитникам Омеляна срок для ознакомления с делом

Киев • УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Суд не удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об установлении некоторым защитникам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении, срока для ознакомления с материалами уголовного производства. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает УНН.

Суд отказался установить защитникам Омеляна срок для ознакомления с делом

"Сейчас только один адвокат ознакомился с двадцатью тремя томами дела из имеющихся тридцати, а министр ознакомился лишь с шестью томами почти месяц назад. Остальные защитники ни разу не явились к детективу для выполнения требований ст. 290 УПК Украины, в связи с чем детектив обратился в суд с ходатайством об ограничении конкретным представителям стороны защиты срока, по истечении которого они будут считаться такими, что реализовали свое право на доступ к материалам", - рассказали в антикоррупционной прокуратуре.

Однако, по информации САП, по результатам рассмотрения ходатайства следственным судьей в его удовлетворении было отказано.

"С учетом такого решения очевиден вывод, что неявка конкретных адвокатов и подозреваемого у детективу для ознакомления с материалами досудебного расследования более месяца не является промедлением при ознакомлении с материалами", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, в САП также отметили, что вместе со сроками ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования истекает и срок привлечения лица к уголовной ответственности за совершение в том числе инкриминируемого преступления небольшой тяжести (ст. 366-1 УК Украины), который составляет три года.

Напомним, САП и НАБУ завершило следствие в отношении министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил завершение следствия по его производству.

13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.

В свое время Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.

14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать заграничные паспорта.

19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.

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