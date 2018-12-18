Суд відмовився встановити захисникам Омеляна термін для ознайомлення зі справою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Суд не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про встановлення деяким захисникам міністра інфраструктури Володимира Омеляна, підозрюваного у незаконному збагаченні, терміну для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, передає УНН.
“Наразі лише один адвокат ознайомився з двадцятьма трьома томами справи з наявних тридцяти, а Міністр ознайомився лише з шістьма томами майже місяць тому. Решта захисників жодного разу не з’явилися до детектива для виконання вимог ст. 290 КПК України, у зв’язку з чим детектив звернувся до суду з клопотанням про обмеження конкретним представникам сторони захисту строку, після закінчення якого вони вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів”, — розповіли в антикорупційній прокуратурі.
Проте, за інформацією САП, за наслідками розгляду клопотання слідчим суддею у його задоволенні було відмовлено.
“З врахуванням такого рішення очевидним є висновок, що неявка конкретних адвокатів і підозрюваного до детектива для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування понад місяць не є зволіканням при ознайомленні з матеріалами”, — зауважили у прокуратурі.
Крім того, у САП також зазначили, що разом зі строками ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування спливає і строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення в тому числі інкримінованого злочину невеликої тяжкості (ст. 366-1 КК України), який становить три роки.
Нагадаємо, САП та НАБУ завершило слідство щодо міністра інфраструктури України, Володимир Омелян підтвердив завершення слідства у його провадженні.
13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.
У свій час Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.
14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.
19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.