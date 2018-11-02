Суд отказался открывать производство относительно моратория на продажу земли

"Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины. Постановлено Постановление Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.



Соответствующее решение КСУ было принято 1 ноября 2018 года.



Напомним, Европейский суд по защите прав человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", согласно которому признано, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.



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