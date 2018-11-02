Суд відмовився відкривати провадження щодо мораторію на продаж землі

"Велика палата Конституційного Суду України на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України. Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", - йдеться у повідомленні.



Відповідне рішення КСУ було ухвалено 1 листопада 2018 року.



Нагадаємо, Європейський суд із захисту прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі “Зеленчук та Цицюра проти України”, згідно з яким визнано, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує Європейську конвенцію з прав людини.



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