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Суд відмовився відкривати провадження щодо мораторію на продаж землі

Суд відмовився відкривати провадження щодо мораторію на продаж землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конституційний суд України відмовився відкривати провадження за поданням групи народних депутатів щодо конституційності окремих положень мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє прес-служба КСУ, передає УНН.

"Велика палата Конституційного Суду України на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України. Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення КСУ було ухвалено 1 листопада 2018 року.

Нагадаємо, Європейський суд із захисту прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі  “Зеленчук та Цицюра проти України”, згідно з яким визнано, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує Європейську конвенцію з прав людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінагрополітики прокоментували рішення ЄСПЛ щодо мораторію на продаж землі

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