Суд отказался арестовать пойманного на взятке судью из Ивано-Франковской области

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 16560 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 45786 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 28847 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 73479 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 149801 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 252727 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 192677 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 257384 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283271 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223171 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 53482 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 59147 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 52093 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 48306 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 27955 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 19581 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 325618 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 294313 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 379020 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 531812 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 3422 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 14240 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 51688 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 257385 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 95761 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суд отказался арестовать пойманного на взятке судью из Ивано-Франковской области

Киев • УНН

 • 14297 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к судье Хозяйственного суда Ивано-Франковской области, которого в получении взятки в сумме 5 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.

Суд отказался арестовать пойманного на взятке судью из Ивано-Франковской области

"10.08.2018 следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева по результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области булке В.И ...", - отметили в прокуратуре.

По мнению САП, следственный судья безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства о содержании под стражей судьи.

Несмотря на это, добавили в антикоррупционной прокуратуре, они планируют обжаловать такое решение суда.

Напомним, 7 июля 2018 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уличили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43