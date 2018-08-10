Суд отказался арестовать пойманного на взятке судью из Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к судье Хозяйственного суда Ивано-Франковской области, которого в получении взятки в сумме 5 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.
"10.08.2018 следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева по результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области булке В.И ...", - отметили в прокуратуре.
По мнению САП, следственный судья безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства о содержании под стражей судьи.
Несмотря на это, добавили в антикоррупционной прокуратуре, они планируют обжаловать такое решение суда.
Напомним, 7 июля 2018 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уличили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.