Суд отказался арестовать пойманного на взятке судью из Ивано-Франковской области

"10.08.2018 следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева по результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области булке В.И ...", - отметили в прокуратуре.



По мнению САП, следственный судья безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства о содержании под стражей судьи.



Несмотря на это, добавили в антикоррупционной прокуратуре, они планируют обжаловать такое решение суда.



Напомним, 7 июля 2018 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уличили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Судья требовал от руководителя коммерческой структуры пять тысяч евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.