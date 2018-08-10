Суд відмовився арештувати спійманого на хабарі суддю з Івано-Франківщини

"10.08.2018 слідчим суддею Солом’янського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовлено у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судді Господарського суду Івано-Франківської області Булці В.І…", - зазначили у прокуратурі.



На думку САП, слідчий суддя безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про тримання під вартою судді.



Зважаючи на це, додали в антикорупційній прокуратурі, вони планують оскаржити таке рішення суду.



Нагадаємо, 7 липня 2018 року співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області. Про це повідомила прес-служба СБУ.



Суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро за безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства.