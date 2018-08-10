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Суд відмовився арештувати спійманого на хабарі суддю з Івано-Франківщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до судді Господарського суду Івано-Франківської області, підозрюваного в отриманні хабара у сумі 5 тис. євро. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook, передає УНН.

Суд відмовився арештувати спійманого на хабарі суддю з Івано-Франківщини

"10.08.2018 слідчим суддею Солом’янського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовлено у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судді Господарського суду Івано-Франківської області Булці В.І…", - зазначили у прокуратурі.

На думку САП, слідчий суддя безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про тримання під вартою судді.

Зважаючи на це, додали в антикорупційній прокуратурі, вони планують оскаржити таке рішення суду.

Нагадаємо, 7 липня 2018 року співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро за безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства.

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