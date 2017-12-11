Суд отказал защите Саакашвили вернуть прокуратуре ходатайство о мере пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Суд отказал стороне защиты экс-губернатора Одесской области Саакашвили вернуть прокуратуре копию ходатайства на избрании ему меры пресечения за нарушения норм УПК, при попытке вручения этого документа. Соответствующее постановление сегодня объявила судья по Лариса Цоколь, передает корреспондент УНН.
"В удовлетворении ходатайстве отказать на данной стадии заседания. Обязать прокурора вручить копию ходатайства ", - отметила судья.
Как отметил в своем ходатайстве адвокат Руслан Чернолуцкий, "в протоколе о получении копии ходатайства отсутствует подпись нашего подзащитного Саакашвили. Так что этот документ является ненадлежащим. Он ходатайство не получал. Поэтому просим вернуть ходатайство прокуратуре".
Напомним, суд начал выбирать Саакашвили меру пресечения
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.