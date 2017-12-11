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Суд відмовив захисту Саакашвілі повернути прокуратурі клопотання про запобіжний захід

Суд відмовив захисту Саакашвілі повернути прокуратурі клопотання про запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Суд відмовив стороні захисту екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повернути прокуратурі копію клопотання на обрання йому запобіжного заходу через порушення норм КПК, при спробі вручення цього документу. Відповідну ухвалу сьогодні оголосила слідчий суддя Лариса Цокол, передає кореспондент УНН.

“У задоволенні клопотанні відмовити на даній стадії засідання. Забов'язати прокурора вручити копію клопотання”, — зазначила суддя.

Як зазначив у своєму клопотанні адвокат Руслан Чернолуцький , “у протоколі про отримання копії клопотання відсутній підпис нашого підзахисного Саакашвілі. Отже цей документ є неналежним. Він клопотання не отримував. Тому просимо повернути клопотання прокуратурі”.

Нагадаємо, суд розпочав обирати Саакашвілі запобіжний захід

Як повідомляв УННПечерський райсуд столиці посилено охороняють.

Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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