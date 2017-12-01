Суд отказал нардепам в удовлетворении иска к Гройсману

Как отмечается, суд исходил из того, что первичным субъектом в процедуре формирования нового состава Кабмина является коалиция депутатских фракций. Именно она вносит предложения Президенту по кандидатуре Премьера, а также в соответствии с Конституцией, вносит предложения по кандидатурам в состав Кабинета министров Украины.

"Этот механизм реализует процедуру формирования состава Кабмина, а любое ее несоблюдение - противоречит Основному закону", - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что в Конституции и законе "О Кабинете министров Украины" не установлены сроки внесения Премьером на рассмотрение парламента представление о назначении министров, в том числе и министра здравоохранения.

Напомним, депутаты подали в суд за бездействие В.Гройсмана.

Истцы просили суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра по невнесению им на рассмотрение Верховной Рады Украины представления о назначении министра здравоохранения и призывали обязать его немедленно внести на рассмотрение парламента представление о его назначении.