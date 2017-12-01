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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78224 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68237 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75444 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82760 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118213 просмотра

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Суд отказал нардепам в удовлетворении иска к Гройсману

Суд отказал нардепам в удовлетворении иска к Гройсману

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Окружной административный суд города Киева отказал народным депутатам Андрею Деркачу, Валерию Дубилю и Юрию Одарченко в удовлетворении иска к Премьер-министру Владимиру Гройсману по поводу невнесения им представления о назначении министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

Как отмечается, суд исходил из того, что первичным субъектом в процедуре формирования нового состава Кабмина является коалиция депутатских фракций. Именно она вносит предложения Президенту по кандидатуре Премьера, а также в соответствии с Конституцией, вносит предложения по кандидатурам в состав Кабинета министров Украины.

"Этот механизм реализует процедуру формирования состава Кабмина, а любое ее несоблюдение - противоречит Основному закону", - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что в Конституции и законе "О Кабинете министров Украины" не установлены сроки внесения Премьером на рассмотрение парламента представление о назначении министров, в том числе и министра здравоохранения.

Напомним, депутаты подали в суд за бездействие В.Гройсмана.

Истцы просили суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра по невнесению им на рассмотрение Верховной Рады Украины представления о назначении министра здравоохранения и призывали обязать его немедленно внести на рассмотрение парламента представление о его назначении.

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