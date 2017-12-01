Суд відмовив нардепам у задоволенні позову до Гройсмана

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив народним депутатам Андрію Деркачу, Валерію Дубілю та Юрію Одарченку у задоволенні позову до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо невнесення ним подання про призначення міністра охорони здоров’я. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

Як зазначається, суд виходив з того, що первинним суб’єктом у процедурі формування нового складу Кабміну є коаліція депутатських фракцій. Саме вона вносить пропозиції Президенту щодо кандидатури Прем’єра, а також, відповідно до Конституції, вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів України.

"Цей механізм реалізує процедуру формування складу Кабміну, а будь-яке її недотримання — суперечить Основному закону", - сказано у повідомленні.

Також у суді зазначили, що в Конституції та законі “Про Кабінет міністрів України” не встановлені строки внесення Прем’єром на розгляд парламенту подання про призначення міністрів, зокрема і міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, депутати подали до суду за бездіяльність В.Гройсмана.

Позивачі просили суд визнати протиправною бездіяльність Прем’єр-міністра щодо невнесення ним на розгляд Верховної Ради України подання про призначення міністра охорони здоров’я та просять зобов’язати його негайно внести на розгляд парламенту подання про його призначення.

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