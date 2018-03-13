Суд отказал "Доктору Пи" в защите чести и достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Апелляционный суд Хмельницкой области оставил в силе решение суда первой инстанции, которым Андрею Слюсарчуку, известному по прозвищу "Доктор Пи", отказано в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к одному из украинских телеканалов. Об этом сообщает пресс-центр Судовой власти Украины, передает УНН.
"Вчера, 12 марта, Апелляционный суд Хмельницкой области своим постановлением отклонил жалобу медика-ученого со Львовской области Андрея Слюсарчука, известного по материалам журналистов как "Доктор Пи", и оставил без изменений решение Славутской Фемиды", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в Славутский горрайонный суд истец обращался с требованием признать недостоверными и порочащими его достоинство, честь и деловую репутацию, сведения, которые изложил один из районных врачей в интервью журналисту одного из телеканалов. "В суде первой инстанции истец получил отказ. Славутский горрайонный суд признал высказывания врача оценочными суждениями, а такие не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости", - отметили в пресс-центре.
"Лица, которые являются потребителем информации, высказанной в исследуемом интервью, могут отметить, что высказанное является именно оценочным суждением, а не событием, фактом, что имели место, и сделать правильный и адекватный вывод", - говорится в решении суда.
Напомним, А.Слюсарчуку было предъявлено обвинение в совершении им преступлений, предусмотренных ст. ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), ст. 138 (незаконная лечебная деятельность), ч. 2, 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Позже обвинение было изменено.
Как сообщал УНН, в июне 2016 года "Доктора Пи" освободили из-под стражи.