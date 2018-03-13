Суд відмовив "Доктору Пі" у захисті честі та гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Апеляційний суд Хмельницької області залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким Андрію Слюсарчуку, відомому за призвіськом "Доктор Пі", відмовлені у задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації до одного із українських телеканалів. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
"Учора, 12 березня, Апеляційний суд Хмельницької області своєю постановою відхилив скаргу медика-науковця зі Львівщини Андрія Слюсарчука, відомого за матеріалами журналістів як "Доктор Пі", і залишив без змін рішення Славутської Феміди", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до Славутського міськрайонного суду позивач звертався із вимогою визнати недостовірними і такими, що порочать його гідність, честь та ділову репутацію, відомості, які виклав один із районних лікарів в інтерв’ю журналісту одного з телеканалів. "У суді першої інстанції позивач отримав відмову. Славутський міськрайонний суд визнав висловлювання лікаря оціночними судженнями, а такі не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості", - зазначили у прес-центрі.
“Особи, які є споживачем інформації, висловленої у досліджуваному інтерв’ю, можуть вирізнити, що висловлене є саме оціночним судженням, а не подією, фактом, що мали місце, і зробити правильний та адекватний висновок”, - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, А.Слюсарчуку було пред’явлено обвинувачення у скоєнні ним злочинів, передбачених ст. ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство), та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Пізніше обвинувачення було змінено.
Як повідомляв УНН, у червні 2016 року "Доктора Пі" було звільнено з-під варти.