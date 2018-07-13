Суд отказал адвокатам в отводе прокурора по делу Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Следственный судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бугиль отказал адвокатам Надежды Савченко в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора Банника, передает корреспондент УНН.
"В удовлетворении ходатайства адвоката Глобы об отводе прокурора Управления Главной военной прокуратуры Банника отказать", - сказал Бугиль.
Стоит отметить, что сторона защиты просила суд удовлетворить отвод прокурора из-за неоднократного нарушения им норм процессуального закона и предоставления суду ложной информации.
Напомним, прокуратура просит суд продлить Савченко арест еще на 60 суток.