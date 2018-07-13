Суд відмовив адвокатам у відводі прокурора у справі Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бугіль відмовив адвокатам Надії Савченко у задоволенні клопотання щодо відводу прокурора Банника, передає кореспондент УНН.
“У задоволенні клопотання адвоката Глоби про відвід прокурора Управління Головної військової прокуратури Банника відмовити”, — сказав Бугіль.
Варто зазначити, що сторона захисту просила суд задовольнити відвід прокурора через неодноразове порушення ним норм процесуального закону і надання суду неправдивої інформації.
Нагадаємо, прокуратура просить суд продовжити Савченко арешт ще на 60 діб.