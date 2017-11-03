Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядках под ВР до 10 ноября

"В судебном заседании объявляется перерыв до 14:00 10 ноября для обеспечения явки обвиняемого Александра Станкова, дело которого было сегодня объединено с уголовным производством других обвиняемых", - сказал судья Василий Бородий.

Следует отметить, что указанное уголовное производство уже более года находится на подготовительной стадии.

Напомним, в июле прошлого года ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015 года.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охраняли правоохранители. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату.

В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии.