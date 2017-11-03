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Суд відклав розгляд у справі щодо масових заворушень під ВР до 10 листопада

Київ • УНН

 • 7438 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Подільський районний суд Києва відклав до 10 листопада розгляд справи за обвинуваченням активістів в організації заворушень 31 серпня 2015 року під будівлею Верховної Ради, внаслідок чого загинуло чотири співробітники Національної гвардії України,передає кореспондент УНН.

"У судовому засіданні оголошується перерва до 14:00 10 листопада для забезпечення явки обвинуваченого Олександра Станкова, справа якого була сьогодні об’єднана з кримінальним провадженням інших обвинувачених", - сказав суддя Василь Бородій.

Слід зазначити, що вказане кримінальне провадження вже понад рік перебуває на підготовчій стадії.

Нагадаємо, у липні минулого року ГПУ передала до суду справу проти 15 підозрюваних у сутичках під ВР 31 серпня 2015 року.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.

У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. 

 

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