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Суд отложил рассмотрение дела сумского подрывника банкоматов

Киев • УНН

 • 7020 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Заречный районный суд Сум отложил на 29 августа рассмотрение уголовного производства в отношении подрывника банкоматов. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти, передает УНН.

Суд отложил рассмотрение дела сумского подрывника банкоматов

"Следующее судебное заседание состоится 29 августа 2018 года в 13.30", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судебное заседание должно было состояться сегодня, но заболел один из трех судей коллегии.

Напомним, гражданин П. обвиняется в том, что в течение августа 2016 года - февраля 2017 на территории г. Суми и других населенных пунктов Сумской области проникал в нежилые помещения в которых находились банкоматы, и с помощью взрывного устройства повреждал корпуса банкоматов. Таким образом обвиняемый П. имел целью похищения денежных средств, которые там находились.

23 февраля 2017 около 3.55 обвиняемый во время повреждения очередного банкомата, был замечен сотрудниками Управления полиции охраны в Сумской области. В дальнейшем, чтобы избежать задержания, обвиняемый бросил сумку с деньгами, совершил выстрелы из огнестрельного оружия и нанес работнику полиции огнестрельные ранения. Кроме того обвиняемый пытался скрыться с места совершения преступления на служебном автомобиле работников полиции.

Как сообщал УНН, в селе Новоселки Киево-Святошинского района неизвестные взорвали банкомат и скрылись, не забрав денег. В результате происшествия пострадавших нет.

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