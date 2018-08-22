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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд відклав розгляд справи сумського підривника банкоматів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Зарічний районний суд Сум відклав на 29 серпня розгляд кримінального провадження щодо підривника банкоматів. Про це повідомляє прес-центр Судової влади, передає УНН.

Суд відклав розгляд справи сумського підривника банкоматів

"Наступне судове засідання відбудеться 29 серпня 2018 року о 13.30", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, судове засідання мало відбутися сьогодні, але захворів один із трьох суддів колегії.

Нагадаємо, громадянин П. обвинувачується в тому, що протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року на території м. Суми та інших населених пунктів Сумської області проникав до нежитлових приміщень в яких знаходилися банкомати, та за допомогою вибухового пристрою пошкоджував корпуси банкоматів. Таким чином обвинувачений П. мав на меті викрадення грошових коштів, що там знаходилися.

23 лютого 2017 року близько 3.55 обвинувачений під час пошкодження чергового банкомату, був помічений працівниками Управління поліції охорони в Сумській області. Надалі, щоб уникнути затримання, обвинувачений кинув сумку з грошима, здійснив постріли з вогнепальної зброї та заподіяв працівнику поліції вогнепальні поранення. Крім того обвинувачений намагався втекти з місця вчинення злочину на службовому автомобілі працівників поліції.

Як повідомляв УНН, у селі Новосілки Києво-Святошинського району невідомі підірвали банкомат та втекли, не забравши грошей. Внаслідок події постраждалих немає.

Українські Національні Новини

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