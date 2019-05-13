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Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс-акционеров ПриватБанка

Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс-акционеров ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 11937 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера "ПриватБанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает УНН.

“13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск Triantal Investments Ltd”, — говорится в сообщении.

Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится подать кассационную жалобу об отмене распоряжения НБУ о проведении инспекционной проверки в “ПриватБанка” накануне его вывода с рынка.

“В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки”, — сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк отметил, что имел основания для проведения инспекционной проверки “ПриватБанка” в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

“Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ”ПриватБанке“ является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка”, — считает Григорчук.

Как сообщал УНН, 18 апреля суд признал незаконным национализации ПриватБанка. В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Минфин присоединился к намерениям обжаловать решение суда в отношении ПриватБанка. В СНБО провели совещание по ПриватБанку и составили протокол поручений.

Напомним, решение о национализации ПриватБанка приняли в декабре 2016 года.

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