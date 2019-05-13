Суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів ПриватБанку

“13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов Triantal Investments Ltd”, — йдеться у повідомленні.

Національний банк не погоджується з рішенням суду та готується подати касаційну скаргу щодо скасування розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у “ПриватБанку” напередодні його виведення з ринку.

“У разі виявлення істотного погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки”, — повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Національний банк зазначив, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки “ПриватБанку” у 2016 році, адже узгоджена з колишніми акціонерами і топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ і доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань.

“Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у „ПриватБанку“ є частиною процесу, спрямованого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку”, — вважає Григорчук.

Як повідомляв УНН, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку. Мінфін приєднався до намірів оскаржувати рішення суду стосовно ПриватБанку. У РНБО провели нараду щодо ПриватБанку і склали протокол доручень.

Нагадаємо, рішення про націоналізацію ПриватБанку ухвалили у грудні 2016 року.