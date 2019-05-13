Суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера "ПриватБанку" кіпрській компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає УНН.
“13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов Triantal Investments Ltd”, — йдеться у повідомленні.
Національний банк не погоджується з рішенням суду та готується подати касаційну скаргу щодо скасування розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у “ПриватБанку” напередодні його виведення з ринку.
“У разі виявлення істотного погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки”, — повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
Національний банк зазначив, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки “ПриватБанку” у 2016 році, адже узгоджена з колишніми акціонерами і топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ і доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань.
“Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у „ПриватБанку“ є частиною процесу, спрямованого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку”, — вважає Григорчук.
Як повідомляв УНН, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку. Мінфін приєднався до намірів оскаржувати рішення суду стосовно ПриватБанку. У РНБО провели нараду щодо ПриватБанку і склали протокол доручень.
Нагадаємо, рішення про націоналізацію ПриватБанку ухвалили у грудні 2016 року.