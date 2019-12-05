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Суд в США запретил племяннику Диллинджера провести эксгумацию останков грабителя

Суд в США запретил племяннику Диллинджера провести эксгумацию останков грабителя

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Суд в американском штате Индиана запретил проведение процедуры эксгумации останков легендарного грабителя банков Джона Диллинджера (1903-1934), покоящихся на кладбище “Краун Хилл” в городе Индианаполис. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press, передает УНН.

По его данным, Высший суд округа Марион одобрил соответствующий иск администрации кладбища, в котором она требовала запретить предполагаемому племяннику Диллинджера Майклу Томпсону эксгумацию его останков. По словам судьи Тимоти Оукса, закон штата предусматривает обязательное согласие руководства кладбища на проведение подобных операций. При этом он уточнил, что администрация не обязана предоставлять веские основания для своего отказа.

В октябре власти Индианы выдали разрешение на эксгумацию останков Диллинджера, наметив процедуру на 31 декабря. Соответствующая просьба племянник знаменитого преступника подал в сентябре, и этот запрос стал для него не первым. Предыдущий был одобрен местными властями в июле, однако администрация кладбища “Краун Хилл” его опротестовала.

Ранее родственники Диллинджера объяснили свое стремление эксгумировать останки грабителя желанием провести судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тест. По их словам, у них якобы появились основания считать, что агенты ФБР 22 июля 1934 года могли застрелить возле кинотеатра в Чикаго не Диллинджера, а другого человека.

Как сообщал УНН, в октябре эксгумировали испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из монументального комплекса “Долина павших” близ Мадрида.

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