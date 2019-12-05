Суд в США заборонив племіннику Діллінджера провести ексгумацію останків грабіжника
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Суд в американському штаті Індіана заборонив проведення процедури ексгумації останків легендарного грабіжника банків Джона Діллінджера (1903-1934), що покояться на кладовищі "Краун Хілл" в місті Індіанаполіс. Про це повідомило в середу агентство Associated Press, передає УНН.
За його даними, Вищий суд округу Маріон схвалив відповідний позов адміністрації кладовища, в якому вона вимагала заборонити передбачуваному племіннику Діллінджера Майклу Томпсону ексгумацію його останків. За словами судді Тімоті Оукса, закон штату передбачає обов’язкову згоду керівництва кладовища на проведення подібних операцій. При цьому він уточнив, що адміністрація не зобов’язана надавати вагомі підстави для своєї відмови.
У жовтні влада Індіани видала дозвіл на ексгумацію останків Діллінджера, намітивши процедуру на 31 грудня. Відповідне прохання племінник знаменитого злочинця подав у вересні, і цей запит став для нього не першим. Попередній був схвалений місцевою владою в липні, проте адміністрація кладовища “Краун Хілл” його опротестувала.
Раніше родичі Діллінджера пояснили своє прагнення ексгумувати останки грабіжника бажанням провести судово-медичну експертизу і ДНК-тест. За їхніми словами, у них нібито з’явилися підстави вважати, що агенти ФБР 22 липня 1934 року могли застрелити біля кінотеатру в Чикаго не Діллінджера, а іншу особу.
Як повідомляв УНН, у жовтні ексгумували іспанського диктатора Франсіско Франко (1892-1975) з монументальному комплексі “Долина полеглих” поблизу Мадрида.