Как сообщили в воскресенье российские издания, в одном из видео, запрещенном судом 27 декабря, видно пленных российских военных в 1995 году.

На видео, которое посмотрели почти 2 миллиона раз, российский офицер говорит, что с ним обращались “очень странно” и критикует российскую тактику в войне.

Еще одно видео, также 1995 года, демонстрирует результаты российских наступлений на чеченские города Грозный, Аргун и Шали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чечне похоронили нападающего, который обезглавил учителя во Франции: в Кремле прокомментировали событие

В решении суда указано, что видео “способствуют совершению незаконной деятельности”, могут спровоцировать “негативные социальные, экономические и другие последствия” и нарушить “право граждан на проживание в правовом государстве, гарантированное конституцией”.

Россия провела две войны против сепаратистов в Чечне. Первая началась в декабре 1994 года и продолжалась до августа 1996, закончившись мирным соглашением, которое предоставило республике значительную автономию.

Вторая чеченская война началась в августе 1999 года и формально закончилась, когда Россия объявила об окончании “контртеррористической операции” в республике в апреле 2009 года.

Конфликты вызвали десятки тысяч гражданских жертв и сотни тысяч перемещенных лиц.

Обе кампании критиковали отечественные и международные правозащитники за нарушение прав и жестокость с обеих сторон.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что “достойный Нобелевской премии мира”, а не американских санкций.