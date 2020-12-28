Суд в РФ запретил четыре архивных видео о войне в Чечне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Суд в российском городе Нальчик запретил четыре архивные видеозаписи информационного агентства Associated Press о вооруженных конфликтах в Чечне в 1990-х и 2000-х годах из-за якобы “пропаганды жестокости”, передает УНН со ссылкой “Радио Свобода”, AP и российские издания “МБХ медиа” и “Медуза”.
Как сообщили в воскресенье российские издания, в одном из видео, запрещенном судом 27 декабря, видно пленных российских военных в 1995 году.
На видео, которое посмотрели почти 2 миллиона раз, российский офицер говорит, что с ним обращались “очень странно” и критикует российскую тактику в войне.
Еще одно видео, также 1995 года, демонстрирует результаты российских наступлений на чеченские города Грозный, Аргун и Шали.
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В решении суда указано, что видео “способствуют совершению незаконной деятельности”, могут спровоцировать “негативные социальные, экономические и другие последствия” и нарушить “право граждан на проживание в правовом государстве, гарантированное конституцией”.
Россия провела две войны против сепаратистов в Чечне. Первая началась в декабре 1994 года и продолжалась до августа 1996, закончившись мирным соглашением, которое предоставило республике значительную автономию.
Вторая чеченская война началась в августе 1999 года и формально закончилась, когда Россия объявила об окончании “контртеррористической операции” в республике в апреле 2009 года.
Конфликты вызвали десятки тысяч гражданских жертв и сотни тысяч перемещенных лиц.
Обе кампании критиковали отечественные и международные правозащитники за нарушение прав и жестокость с обеих сторон.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что “достойный Нобелевской премии мира”, а не американских санкций.