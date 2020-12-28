Суд в РФ заборонив чотири архівних відео про війну в Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд у російському місті Нальчик заборонив чотири архівні відеозаписи інформаційного агентства Associated Press про збройні конфлікти в Чечні в 1990-х і 2000-х роках через нібито “пропаганду жорстокості”, передає УНН із посиланням "Радіо Свобода", AP та російські видання “МБХ медіа” та “Медуза”.
Як повідомили у неділю російські видання, в одному з відео, заборонених судом 27 грудня, видно полонених російських військових в 1995 році.
На відео, яке переглянули майже 2 мільйони разів, російський офіцер каже, що з ним поводились “дуже дивно” і критикує російську тактику у війні.
Ще одне відео, також 1995 року, демонструє результати російських наступів на чеченські міста Грозний, Аргун та Шалі.
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У рішенні суду вказано, що відео “сприяють вчиненню незаконної діяльності”, можуть спровокувати “негативні соціальні, економічні та інші наслідки” та порушити “право громадян на проживання в правовій державі, гарантоване конституцією”.
Росія провела дві війни проти сепаратистів у Чечні. Перша розпочалася в грудні 1994 року і тривала до серпня 1996-го, закінчившись мирною угодою, яка надала республіці значну автономію.
Друга чеченська війна розпочалася в серпні 1999 року і формально закінчилася, коли Росія оголосила про закінчення “контртерористичної операції” в республіці в квітні 2009 року.
Конфлікти спричинили десятки тисяч цивільних жертв та сотні тисяч переміщених осіб.
Обидві кампанії критикували вітчизняні та міжнародні правозахисники за порушення прав та жорстокість з обох сторін.
Раніше глава Чечні Рамзан Кадирова заявив, що "гідний Нобелівської премії миру", а не американських санкцій.